19 апреля в 33-м туре английской Премьер-лиги по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Ньюкасл». Начало встречи — 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — «Ньюкасл», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: сейчас «Астон Вилла» идет седьмой в таблице АПЛ с 54 очками.

Последние матчи: в 32-м туре английской Премьер-лиги команда Унаи Эмери не испытала особых проблем в матче против главного аутсайдера «Саутгемптона» разгромив его со счетом 3:0. Голы в этой встрече забивали Уоткинс, Мален и Макгинн, а Марко Асенсио не реализовал два пенальти.

Также были два матча в Лиге чемпионов против «ПСЖ» (1:3, 3:2), по итогам которых бирмингемцы не смогли пробиться в четвертьфинал.

Не сыграют: потерь в составе нет.

Состояние команды: в последнее время «Астон Вилла» набрала приличный ход и имеет четыре победы кряду в матчах АПЛ, также у нее два успеха в Кубке Англии, а в Лиге чемпионов бирмингемцы оказали яростное сопротивление «ПСЖ», заставив его нервничать до последних минут, несмотря на уверенную победу в первой игре.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: в настоящий момент команда Эдди Хау располагается на 3-й строчке в таблице АПЛ с 59 очками.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Последние матчи: в игре с «Кристал Пэлас» у «Ньюкасла» (5:0) вообще не было никаких проблем, настолько подавляющим было преимущество «сорок» с первых же минут. Уже в первом тайме счет был 4:0, голы забивали Мерфи, Барнс и Шер, также был автогол. Во втором тайме точку в игре поставил Исак.

До этого был разгром «Манчестер Юнайтед» (4:1) на своем поле и в гостях «Лестера» (3:0).

Не сыграют: травмированы — Ботман (з), Холл (з), Ласкеллес (з).

Состояние команды: «Ньюкасл» сейчас набрал какой-то невероятный ход и выносит одного соперника за другим в АПЛ, доведя свою победную серию уже до 5 матчей кряду. Также недавно «сороки» выиграли Кубок английской лиги, победив в финале «Ливерпуль» (2:1). Сейчас «Ньюкасл» уже на третьем месте в чемпионате и присматривается к идущему вторым «Арсеналу».

Статистика для ставок

В первом круге «Ньюкасл» дома одержал разгромную победу со счетом 3:0

В прошлом сезоне «сороки» также были сильнее (5:1, 3:1)

В позапрошлом сезоне соперники обменялись домашними победами со счетом 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Астон Виллы» дают 2,45, а на «Ньюкасл» — 2,80, ничью букмекеры оценивают в 3,80.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,30, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,66.

Прогноз: оба клуба сейчас на ходу и очень много забивают, поэтому вполне логичным будет следующий вариант.

Основная ставка: обе забьют плюс тотал больше 2,5 за 1,87.

Прогноз: учитывая невероятную форму гостей, можно попробовать заиграть более рисковый вариант. Все-таки «Астон Вилла» провела эмоциональный и тяжелый матч в ЛЧ против «ПСЖ», тогда как «Ньюкасл» отдыхал.

Дополнительная ставка: победа «Ньюкасла» за 2,80.