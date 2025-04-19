ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Акрон»25-й тур РПЛ. Юран не верит, что «Спартак» справится с «Акроном», Кириченко ждет победы ЦСКА над «Крыльями» Манчестер Юнайтед — ЛионМагуайр — герой хаоса. «МЮ» ворвался в полуфинал после дикого матча с «Лионом» Никита Хайкин празднует победуРим пал. Хайкин затащил «Будё-Глимт» в полуфинал Лиги Европы
    Все новости спорта

    Нас ждет веселый и результативный футбол

    Астон Вилла — Ньюкасл: ставки и прогнозы на АПЛ за 2.80 и 1.87

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Астон Виллу Прогнозы на Ньюкасл Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Ньюкасл»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александер Исак
    19 апреля в 33-м туре английской Премьер-лиги по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Ньюкасл». Начало встречи — 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — «Ньюкасл», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Апреля 2025 года

    Астон Вилла

  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 19:30 Ньюкасл

    Ньюкасл

  • Ньюкасл-на-Тайне
    •

    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: сейчас «Астон Вилла» идет седьмой в таблице АПЛ с 54 очками.

    Последние матчи: в 32-м туре английской Премьер-лиги команда Унаи Эмери не испытала особых проблем в матче против главного аутсайдера «Саутгемптона» разгромив его со счетом 3:0. Голы в этой встрече забивали Уоткинс, Мален и Макгинн, а Марко Асенсио не реализовал два пенальти.

    Астон Вилла — Ньюкасл: коэффициенты букмекеров

    Также были два матча в Лиге чемпионов против «ПСЖ» (1:3, 3:2), по итогам которых бирмингемцы не смогли пробиться в четвертьфинал.

    Не сыграют: потерь в составе нет.

    Состояние команды: в последнее время «Астон Вилла» набрала приличный ход и имеет четыре победы кряду в матчах АПЛ, также у нее два успеха в Кубке Англии, а в Лиге чемпионов бирмингемцы оказали яростное сопротивление «ПСЖ», заставив его нервничать до последних минут, несмотря на уверенную победу в первой игре.

    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: в настоящий момент команда Эдди Хау располагается на 3-й строчке в таблице АПЛ с 59 очками.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Последние матчи: в игре с «Кристал Пэлас» у «Ньюкасла» (5:0) вообще не было никаких проблем, настолько подавляющим было преимущество «сорок» с первых же минут. Уже в первом тайме счет был 4:0, голы забивали Мерфи, Барнс и Шер, также был автогол. Во втором тайме точку в игре поставил Исак.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    До этого был разгром «Манчестер Юнайтед» (4:1) на своем поле и в гостях «Лестера» (3:0).

    Не сыграют: травмированы — Ботман (з), Холл (з), Ласкеллес (з).

    Состояние команды: «Ньюкасл» сейчас набрал какой-то невероятный ход и выносит одного соперника за другим в АПЛ, доведя свою победную серию уже до 5 матчей кряду. Также недавно «сороки» выиграли Кубок английской лиги, победив в финале «Ливерпуль» (2:1). Сейчас «Ньюкасл» уже на третьем месте в чемпионате и присматривается к идущему вторым «Арсеналу».

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Ньюкасл» дома одержал разгромную победу со счетом 3:0

    • В прошлом сезоне «сороки» также были сильнее (5:1, 3:1)

    • В позапрошлом сезоне соперники обменялись домашними победами со счетом 3:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Астон Виллы» дают 2,45, а на «Ньюкасл» — 2,80, ничью букмекеры оценивают в 3,80.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,30, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,66.

    Прогноз: оба клуба сейчас на ходу и очень много забивают, поэтому вполне логичным будет следующий вариант.

    Основная ставка: обе забьют плюс тотал больше 2,5 за 1,87.

    Прогноз: учитывая невероятную форму гостей, можно попробовать заиграть более рисковый вариант. Все-таки «Астон Вилла» провела эмоциональный и тяжелый матч в ЛЧ против «ПСЖ», тогда как «Ньюкасл» отдыхал.

    Дополнительная ставка: победа «Ньюкасла» за 2,80.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Астон Вилла — Ньюкасл?

    Матч Астон Вилла — Ньюкасл состоится 19 апреля 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Астон Вилла — Ньюкасл?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Ньюкасл» выиграет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Астон Вилла — Ньюкасл?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Ньюкасл» выиграет» с коэффициентом у букмекеров 2.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Астон Вилла — Ньюкасл?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Астон Вилла — Ньюкасл?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Астон Виллы» дают 2,45, а на «Ньюкасл» — 2,80, ничью букмекеры оценивают в 3,80.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Серундоло — Гоффен
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Хачанов — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Соболенко — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Учижима — Данилович
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Понше — Рузе
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Алай — Барс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Александрова — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Дардери — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Руне — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Илбирс — Кыргызалтын
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Хулбук — Худжанд
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Регар-ТадАЗ — Эсхата
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Грикспор
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Хорезм — Бунёдкор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Астон Вилла — Ньюкасл: прогноз и ставка за 2.80, статистика, коэффициенты матча 19.04.202519:30. Нас ждет веселый и результативный футбол
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры