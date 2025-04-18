Месси: Ямаль показывает впечатляющий прогресс

Нападающий «Интер Майами»похвалил. По словам аргентинца, 17-летний форвард «Барселоны» показывает отличный прогресс.

«Ламин показывает впечатляющий прогресс. В столь юном возрасте он уже стал чемпионом Европы с испанской сборной. Ему всего 17, и он еще только формируется как футболист. Я уверен, что он продолжит развиваться, наращивать арсенал умений — так же, как это делал я сам. У него потрясающий потенциал, он уже входит в число сильнейших игроков мира», — отметил Месси в интервью пресс-службе «Интер Майами».

В нынешнем сезоне Ямаль отыграл 44 встречи. У футболиста 14 голов и 21 ассист.

В 2024 году Ямаль был включен в список претендентов на «Золотой мяч», став самым молодым номинантом в истории награды.