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    Месси: Ямаль показывает впечатляющий прогресс

    Футбол MLS Интер Майами Футбол Испании Барселона
    Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси похвалил Ламина Ямаля. По словам аргентинца, 17-летний форвард «Барселоны» показывает отличный прогресс.

    Ламин Ямаль
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    Ламин Ямаль

    «Ламин показывает впечатляющий прогресс. В столь юном возрасте он уже стал чемпионом Европы с испанской сборной. Ему всего 17, и он еще только формируется как футболист. Я уверен, что он продолжит развиваться, наращивать арсенал умений — так же, как это делал я сам. У него потрясающий потенциал, он уже входит в число сильнейших игроков мира», — отметил Месси в интервью пресс-службе «Интер Майами».

    В нынешнем сезоне Ямаль отыграл 44 встречи. У футболиста 14 голов и 21 ассист.

    В 2024 году Ямаль был включен в список претендентов на «Золотой мяч», став самым молодым номинантом в истории награды.

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