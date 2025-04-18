Луис Энрике — о полуфинале ЛЧ с «Арсеналом»: Встретимся с одним из лучших клубов Европы

Наставник французского «ПСЖ»высказался об игре лондонского «Арсенала» при

«Нет, это ни преимущество, ни недостаток. Очевидно, что у английских команд есть определенный общий стиль, некий узнаваемый паттерн игры.

Но в нашем случае мы уже встречались и с "Ливерпулем", и с "Арсеналом" — пусть и несколько месяцев назад, семь или восемь. Также играли с "Астон Виллой". И теперь снова "Арсенал".

Мы знаем, кого "Арсенал" выбил на пути в полуфинал. Мы в четверке сильнейших, и теперь сыграем против одной из лучших команд Европы.

Это команда, которая здорово прогрессирует под руководством Микеля Артеты в последние сезоны. Сейчас они показывают очень, очень качественный футбол», — сказал испанский тренер изданию Metro.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«ПСЖ» и «Арсенал» встретятся в полуфинале Лиги чемпионов. Первый матч пройдет в Лондоне 29 апреля.