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    Алексей Андронов «Против "Реала" "Арсенал" сыграл образцово». Андронов — о четвертьфиналах Лиги чемпионов
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    Луис Энрике — о полуфинале ЛЧ с «Арсеналом»: Встретимся с одним из лучших клубов Европы

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    Наставник французского «ПСЖ» Луис Энрике высказался об игре лондонского «Арсенала» при Микеле Артете.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Нет, это ни преимущество, ни недостаток. Очевидно, что у английских команд есть определенный общий стиль, некий узнаваемый паттерн игры.

    Но в нашем случае мы уже встречались и с "Ливерпулем", и с "Арсеналом" — пусть и несколько месяцев назад, семь или восемь. Также играли с "Астон Виллой". И теперь снова "Арсенал".

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    • Мы знаем, кого "Арсенал" выбил на пути в полуфинал. Мы в четверке сильнейших, и теперь сыграем против одной из лучших команд Европы.

    Это команда, которая здорово прогрессирует под руководством Микеля Артеты в последние сезоны. Сейчас они показывают очень, очень качественный футбол», — сказал испанский тренер изданию Metro.

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    «ПСЖ» и «Арсенал» встретятся в полуфинале Лиги чемпионов. Первый матч пройдет в Лондоне 29 апреля.

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