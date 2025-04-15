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    АПЛ. «Ливерпуль» увеличил преимущество до 13 очков

    Итоги 32-го тура чемпионата Англии по футболу

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    «Ливерпуль» — «Вестх Хэм»
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    «Ливерпуль» — «Вестх Хэм»
    Английская Премьер-лига вышла на финишную, до окончания сезона командам осталось сыграть 6 туров. «Ливерпуль» стал на шаг ближе к чемпионству после того, как «Арсенал» потерял очки в туре.

    Изменения в турнирной таблице

    «Челси» потерял место в топ-4 АПЛ, лондонцы опустились на 6 место, пропустив вперёд «Ньюкасл» и «Манчестер Сити», которые расположились на 4 и 5 строчках соответственно.

    Вверх по турнирной таблице продвинулись «Борнмут», который поднялся с 10 на 8 место, «Брентфорд» — с 12 на 11, «Эвертон» — с 15 на 13, «Вулверхэмптон» — с 17 на 16.

    Календарь и таблица АПЛ

    По несколько позиций потеряли следующие команды: «Фулхэм» опустился с 8 на 9, «Брайтон» — с 9 на 10, «Кристал Пэлас» с 11 на 12, МЮ — с 13 на 14, «Тоттенхэм» — с 14 на 15, «Вест Хэм» — с 16 на 17.

    «Ливерпуль» — чемпион?

    В оставшихся шести матчах чемпионата «Ливерпулю» осталось выиграть лишь две игры, чтобы стать чемпионом Англии. Мерсисайдцы в минувшем туре выиграли у «Вест Хэма» (2:1).

    В составе победителей голами отметились Луис Диас и Вирджил ван Дейк. Таким образом «Ливерпуль» набрал 76 очков.

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    • На второй строчке расположился «Арсенал», лондонцы в 32 туре лиги обменялись голами с «Брентфордом» (1:1). За «пушкарей» мяч забил Томас Парти, отметим, что канониры упустили победу, пропустив на 74-й минуте встречи. После этого ничейного исхода «Арсенал» аккумулировал 63 пункта.

    Зона еврокубков

    В лигочемпионскую пятёрку входят «Ноттингем Форест», «Ньюкасл» и «Манчестер Сити». На троих команды набрали 6 очков, оступились в туре лишь «лесники». НФ потерпел домашнее поражение в матче против «Эвертона» (0:1), у команды осталось 57 очков.

    «Ньюкасл» прибавил три балла после победы над «Манчестер Юнайтед» (4:1), у «сорок» теперь 56 пунктов. К слову, «красные дьяволы» идут на 14 строчке при 38 баллах.

    «Манчестер Сити»
    globallookpress.com

    «Манчестер Сити» одержал крупную викторию в сражении с «Кристал Пэлас» (5:2). За горожан результативными действиями отметились Кевин де Брёйне, Омар Мармуш, Матео Ковачич, Джеймс МакаТи и Ник О’Рейли, таким образом клуб набрал 55 очков и расположился на 5 месте.

    В Лигу Европы на следующий сезон пока попадает «Челси», «аристократы» потеряли пункты, сыграв вничью с командой «Ипсвич» (2:2). После матча 32 тура лондонский клуб набрал 54 балла.

    Первый на вылет

    «Саутгемптон» — первый клуб, которому по итогам сезона в АПЛ грозит понижение в классе. «Святые» дома проиграли «Астон Вилле» (0:3), это поражение стало фатальным для команды. «Саутгемптон» занимает 20 место с 10 очками в активе.

    В зоне вылета находятся «Ипсвич» и «Лестер», которые еще имеют математические шансы на сохранение прописки, однако в концовке сезона командам надо прибавить.

    У «Ипсвича» 18 место и 21 набранное очко, у «Лестера» — 19 место и 18 баллов. На спасительной 17-й строчке расположился «Вест Хэм», у которого 35 пунктов.

    Тур № 33

    Матчи следующего тура в английской Премьер-лиге пройдут с 19 по 21 апреля.

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    «Манчестер Сити» метит в Лигу чемпионов, горожанам нужно закрепиться в топ-5, в ближайшей игре МС сыграет с «Эвертоном» в гостях.

    Лидер чемпионской гонки «Ливерпуль» сыграет в гостях против «Лестера», игра запланирована на 20 апреля.

    «Арсенал» попытается догнать мерсисайдцев, для этого нужно обыграть «Ипсвич», матч состоится 20 апреля.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    В центральном матче 33 тура сойдутся «Тоттенхэм» и «Ноттингем Форест», игра состоится 21 апреля.

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