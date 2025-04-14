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    Суарес: Надеюсь, Месси сыграет на ЧМ-2026

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    Форвард «Интер Майами» Луис Суарес высказался о том, обсуждал ли он с Лионелем Месси вопрос завершения карьеры. Уругваец надеется, что Месси сможет выступить на ЧМ-2026.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Обсуждал ли с Месси завершение карьеры? Нет. Мы часто говорим об этом в шутку, но он хочет сыграть на чемпионате мира в следующем году. Конечно, после того как я ушел из сборной, для меня это не такая проблема, как для него, но мы еще не говорили об этом. Да, мы можем это обсудить, когда станем старше, и примем решение, но пока мы всерьез об этом не говорили», — сказал Суарес El Pais.

    В 2024 году Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре.

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