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    «Зенит» — «Краснодар». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 24-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар»

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    «Зенит» — «Краснодар»
    «Зенит» и «Краснодар» сыграют между собой в центральном матче 24-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Зенит»

    «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, записав на свой счет 47 очков в 23-х матчах. Действующий чемпион России одержал 14 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения при разнице забитых и пропущенных мячей 45:15. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 5 очков.

    В прошлом туре «Зенит» ушел от поражения в гостевом матче с «Локомотивом» (1:1), сравняв счёт в концовке благодаря дебютному голу Соболева в РПЛ за «сине-бело-голубых». До этого петербуржцы на своем поле оформили крупную победу над «Рубином» (4:0), а еще ранее уступили в принципиальном противостоянии «Спартаку» — 1:2.

    «Краснодар»

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    «Краснодар» имеет неплохие шансы на чемпионство в этом сезоне. После 23-го тура «быки» имеют в своем активе 52 очка и опережают «Спартак» с «Зенитом» на 5 баллов. Команда под руководством Мурада Мусаева одержала 15 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела всего одно поражение, забив 45 голов и пропустив 13 мячей в свои ворота.

    «Быки» на ходу: к игре с «Зенитом» они подходят с четырьмя победами подряд и сухой серией. Ни одного пропущенного — 3:0 против «Пари НН», 1:0 с «Ростовом», разгром 5:0 «Факела» и 1:0 с «Акроном».

    Личные встречи

    В матче первого круга «Краснодар» обыграл соперника на своем поле со счетом 2:0.

    В последних 10-ти встречах «Зенит» выиграл 6 раз, «быки» оказались сильнее в одном случае и трижды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Зенит» — «Краснодар» с коэффициентом 2.07.

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