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    Сможет ли «Краснодар» навязать борьбу «Зениту»?

    Зенит — Краснодар: прогноз ставок на РПЛ 13 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Краснодар»
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    Александр Соболев — нападающий «Зенита»
    «Зенит» примет «Краснодар» в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 13 апреля и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Краснодар», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 13 Апреля 2025 года

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 17:00 Краснодар

    Краснодар

  • Краснодар
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    «Зенит»

    Турнирное положение: «Сине-бело-голубые» занимают 3-е место в таблице РПЛ, набрав 47 очков за 23 тура. «Зенит» отстает от лидерства в чемпионате на 5 пунктов.

    В нынешнем сезоне питерцы потеряли довольно много очков, как для команды, которая борется за чемпионство. «Зенит» набрав 21 балл из 33-х возможных на своем поле.

    Зенит — Краснодар: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре РПЛ команда сыграла вничью с «Локомотивом» (1:1), сравняв счет на 85-й минуте. До этого «Зенит» разгромил «Рубин» (4:0).

    В последних 5-и встречах в рамках РПЛ команда проиграла только «Спартаку» (1:2), а также по 2 раза выиграла и сыграла вничью. За этот отрезок «Зенит» также обыграл «Факел» (2:0) и поделил очки с ЦСКА (0:0).

    Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

    Не сыграют: Вячеслав Караваев (травма) и Педро (красная карточка).

    Состояние команды: «Зенит» играет хуже, чем в прошлом сезоне. Именно в этом году «сине-бело-голубыми» реально могут не стать чемпионами, ведь «Краснодар» продолжает стабильно набирать очки.

    В нынешнем сезоне у «Зенита» нет футболиста, которых входит в топ-5 лучших бомбардиров РПЛ. Больше всего голов забили Маттео Кассьера, Максим Глушенков и Лусиано Гонду (по 8 голов).

    «Краснодар»

    Турнирное положение: «Быки» располагаются на 1-й позиции в чемпионате России с 52 очками в активе после 23-х туров. «Краснодар» опережает ближайших преследователей на 5 баллов.

    Команда также играет очень неплохо и в гостях. «Краснодар» набрал 25 очков из 33-х возможных при чужих болельщиках, занимая по этому показателю 2-е место в лиге.

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  • 08/04/2025

    • Последние матчи: В прошедшей встрече РПЛ «быки» обыграли «Акрон» со счетом 1:0, забив единственный гол на 50-й минуте. Матчем ранее «Краснодар» разгромил «Факел» (5:0).

    У команды продолжается победная серия в РПЛ, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот отрезок «Краснодар» также обыгрывал «Ростов» (1:0) и «Пари НН» (3:0).

    У «Краснодара» пустой список травмированных игроков.

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    Состояние команды: У «быков» в этом году есть реальная возможность наконец-то стать чемпионом. Если «Краснодар» заберет очки у «Зенита» в предстоящем матче, то шансы повысятся до небес.

    Команда Мурада Мусаева — лучшая в лиге по надежности в обороне, пропустив всего 13 голов за 23 встречи при 45-и пропущенных — это отличные показатели.

    Прогноз Кирилла Панченко

    Экс-футболист ЦСКА Кирилл Панченко, в эксклюзивном интервью для LiveSport.ru, высказался о перспективах «Краснодара» в матче 24-го тура РПЛ против «Зенита».

  • Сможет ли «Краснодар» снова сыграть «на ноль»? Трудно будет. Но, уверен, краснодарцы куда лучше психологически готовы к любым трудностям, чем в прошлом сезоне. Проведена работала над ошибками, команда в хорошем игровом тонусе. Вернулся Сперцян, есть Кордоба, Смолов — в атаке по исполнителям команда сумасшедшая. Да и вообще сбалансирова, хорошо готова физически.
  • Кирилл Панченко

    • Полный материал с прогнозами экспертов на самые интересные матчи 24-го тура российской Премьер-лиги можно посмотреть по этой ссылке.

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и встречах в РПЛ «Зенит» выиграл только 2 раза

    • «Краснодар» выиграл 4 последних матча в чемпионате России

    • В последних 5-и очных встречах команды дважды сыграли вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Зенита» — 1.70, победа «Краснодара» — 5.10, ничья — за 3.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.75 соответственно.

    Прогноз: В 1-м тайме команды точно сыграют аккуратнее.

    Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.07.

    Прогноз: Для того, чтобы победить «Зениту» необходимо забить больше 1-го гола.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Зенита» 1.5 больше за 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Зенит — Краснодар?

    Матч Зенит — Краснодар состоится 13 апреля 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Какой прогноз на матч Зенит — Краснодар?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ничья в 1-м тайме..

    Какую сделать ставку на матч Зенит — Краснодар?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ничья в 1-м тайме.» с коэффициентом у букмекеров 2.07.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Зенит — Краснодар?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Зенит — Краснодар?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Зенита» — 1.70, победа «Краснодара» — 5.10, ничья — за 3.70.

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