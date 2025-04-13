Зенит
Краснодар
«Зенит»
Турнирное положение: «Сине-бело-голубые» занимают 3-е место в таблице РПЛ, набрав 47 очков за 23 тура. «Зенит» отстает от лидерства в чемпионате на 5 пунктов.
В нынешнем сезоне питерцы потеряли довольно много очков, как для команды, которая борется за чемпионство. «Зенит» набрав 21 балл из 33-х возможных на своем поле.
Зенит — Краснодар: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом туре РПЛ команда сыграла вничью с «Локомотивом» (1:1), сравняв счет на 85-й минуте. До этого «Зенит» разгромил «Рубин» (4:0).
В последних 5-и встречах в рамках РПЛ команда проиграла только «Спартаку» (1:2), а также по 2 раза выиграла и сыграла вничью. За этот отрезок «Зенит» также обыграл «Факел» (2:0) и поделил очки с ЦСКА (0:0).
Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу
Не сыграют: Вячеслав Караваев (травма) и Педро (красная карточка).
Состояние команды: «Зенит» играет хуже, чем в прошлом сезоне. Именно в этом году «сине-бело-голубыми» реально могут не стать чемпионами, ведь «Краснодар» продолжает стабильно набирать очки.
В нынешнем сезоне у «Зенита» нет футболиста, которых входит в топ-5 лучших бомбардиров РПЛ. Больше всего голов забили Маттео Кассьера, Максим Глушенков и Лусиано Гонду (по 8 голов).
«Краснодар»
Турнирное положение: «Быки» располагаются на 1-й позиции в чемпионате России с 52 очками в активе после 23-х туров. «Краснодар» опережает ближайших преследователей на 5 баллов.
Команда также играет очень неплохо и в гостях. «Краснодар» набрал 25 очков из 33-х возможных при чужих болельщиках, занимая по этому показателю 2-е место в лиге.
Последние матчи: В прошедшей встрече РПЛ «быки» обыграли «Акрон» со счетом 1:0, забив единственный гол на 50-й минуте. Матчем ранее «Краснодар» разгромил «Факел» (5:0).
У команды продолжается победная серия в РПЛ, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот отрезок «Краснодар» также обыгрывал «Ростов» (1:0) и «Пари НН» (3:0).
У «Краснодара» пустой список травмированных игроков.
Состояние команды: У «быков» в этом году есть реальная возможность наконец-то стать чемпионом. Если «Краснодар» заберет очки у «Зенита» в предстоящем матче, то шансы повысятся до небес.
Команда Мурада Мусаева — лучшая в лиге по надежности в обороне, пропустив всего 13 голов за 23 встречи при 45-и пропущенных — это отличные показатели.
Прогноз Кирилла Панченко
Экс-футболист ЦСКА Кирилл Панченко,
Полный материал с прогнозами экспертов на самые интересные матчи 24-го тура российской Премьер-лиги можно посмотреть по этой ссылке.
Статистика для ставок
- В последних 5-и встречах в РПЛ «Зенит» выиграл только 2 раза
- «Краснодар» выиграл 4 последних матча в чемпионате России
- В последних 5-и очных встречах команды дважды сыграли вничью
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Зенита» — 1.70, победа «Краснодара» — 5.10, ничья — за 3.70.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.75 соответственно.
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Прогноз: В 1-м тайме команды точно сыграют аккуратнее.
Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.07.
Прогноз: Для того, чтобы победить «Зениту» необходимо забить больше 1-го гола.
Ставка: Индивидуальный тотал «Зенита» 1.5 больше за 1.95.