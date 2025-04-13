Радимов заявил, что «Краснодар» пока не готов к чемпионству

Экс-футболиствысказался о крупной победе «сине-бело-голубых» в матче 24-го тура российской Премьер-лиги против(4:1).

«Счет по делу. Гол "Краснодара" не вытекал из логики игры, но он случился. Чем хорош "Зенит", он добавил после счета 0:1 и взвинтил скорость. "Краснодар" проиграл середину поля полностью, на флангах "Зенит" также был мощнее и быстрее.

Этот матч показывает, что пока "Краснодар" к чемпионству не готов. Но остается шесть туров. Если какие‑то перемены будут, то да. Игры предстоят тяжелые. На сегодня "Зенит" сильнее, и сильнее намного», — сказал Радимов «Матч ТВ».

После этого матча «Зенит» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 50-ю очками в активе. «Краснодар» располагается на 1-й позиции с 52 баллами.