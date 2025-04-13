«Зенит» — «Краснодар»: счет матча 4:1, обзор голов

Петербургскийлегко разобрался св матче 24-го тура российской Премьер-лиги со счетом 4:1.

Гости вышли вперед на 16-й минуте после точного удара Никиты Кривцова с передачи Джона Кордобы.

«Зенит» смог отыграться на 29-й минуте после точного удара Андрея Мостового, а через 9 минут уже был впереди после гола Лусиано Гонду.

Третий гол хозяев на 80-й минуте забил Максим Глушенков, ему ассистировал Вендел

Точку в матче поставил Луис Энрике на 90+1-й минуте, раскачавший финтами защитника и отправивший мяч в ближний угол.

Календарь и таблица РПЛ

Футбол. Россия. Премьер-лига Зенит — Краснодар 4:1 Голы: 0:1 Никита Кривцов (16'), 1:1 Андрей Мостовой (29'), 2:1 Лусиано Гонду (38'), 3:1 Максим Глушенков (80'), 4:1 Луис Энрике (90+1') Зенит: Евгений Латышонок, Страхиня Эракович, Нино, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан (Ильзат Ахметов, 89'), Вильмар Барриос, Вендел (Саша Зделар, 89'), Луис Энрике, Андрей Мостовой (Ванья Дркушич, 79'), Максим Глушенков (Александр Соболев, 84'), Лусиано Гонду (Матео Кассьерра, 84') Краснодар: Станислав Агкацев, Лукас Оласа, Кайо, Никита Кривцов (Данила Козлов, 78'), Александр Черников (Кевин Ленини, 61'), Эдуард Сперцян, Диего Силва, Олакунле Олусегун (Фёдор Смолов, 74'), Джон Кордоба, Gonzalez G. (Сергей Петров, 61'), Joao Batxi (Мозес Кобнан, 61')

«Краснодар» продолжает лидировать в таблице РПЛ с 52 очками. «Зенит» идет следом и сократил отставание до двух очков.