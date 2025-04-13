КАМАЗ — «Енисей»: счет матча 0:0, обзор

поделили очки (0:0) в матче 28-го тура российской Первой лиги.

За весь матч челнинцы нанесли 3 удара в створ и подали 3 угловых. «Енисей» ни разу не угрожал воротам соперника и получил 1 предупреждение.

Футбол. Россия. Первая лига КамАЗ — Енисей 0:0 КамАЗ: Арсен Адамов, Артём Суханов, Дмитрий Тананеев, Руслан Аюкин (Валерий Почивалин, 80'), Артём Гюрджан, Мухаммад Султонов (Дмитрий Стародуб, 54'), Юрий Кириллов (Ренат Голыбин, 80'), Давид Хубаев, Руслан Апеков, Давид Караев (Сурхайхан Абдуллаев, 72'), Motorin D. N. (Максим Лаук, 80') Енисей: Станислав Антипин, Томас Рукас, Эмерсон, Александр Масловский, Михаил Тихонов, Иван Зазвонкин, Оливье Кенфак (Амир Батырев, 87'), Александр Ломакин, Андреа Чуканов, Александр Канаплин, Андрей Окладников Предупреждения: Руслан Аюкин (62'), Артём Гюрджан (64'), Арсен Адамов (70')

После этого матча КАМАЗ занимает 13-е место в таблице Первой лиги с 32 очками в активе. «Енисей» — на 7-й позиции (38 баллов).