«Ланс» все еще имеет шансы на участие в еврокубках. В случае победы хозяева наберут 45 очков и могут значительно приблизиться к 6-й строчке. Они выиграли 3 матча из 4 последних. В прошлый раз команда победила «Сент-Этьен» 1:0.
Соперник в лице «Реймса» выступает не очень убедительно. За 28 туров набрано всего 26 очков. В прошлом туре команда проиграла «Страсбургу» 0:1, а за 5 последних туров она смогла лишь раз отпраздновать победу.
Последние года «Ланс» практически постоянно обыгрывает «Реймс» в очных матчах. В прошлых трех выездах к нему «Реймс» проиграл с общим счетом 6:1.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- LiveSport.Ru подготовил прогноз в котором предсказал не слишком голевой результат.
- Букмекеры уверены в силах «Ланса» и дают на него 1.53, тогда как на «Реймс» ставки принимаются с коэффициентом 6.00.
- Искусственный интеллект пророчит «Лансу» победу со минимальным результатом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ланс» — «Реймс» смотрите на LiveCup.Run.
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