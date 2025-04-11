2-й таймСпартак — Динамо МхОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак»«Спартак» — «Динамо» Мх. Онлайн
    Все новости спорта

    «Ланс» — «Реймс»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Ланс Реймс Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    11 апреля в 21:45 мск состоится стартовый матч 29-го тура французской Лиги 1 «Ланс»«Реймс».

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Ланс» все еще имеет шансы на участие в еврокубках. В случае победы хозяева наберут 45 очков и могут значительно приблизиться к 6-й строчке. Они выиграли 3 матча из 4 последних. В прошлый раз команда победила «Сент-Этьен» 1:0.

    Соперник в лице «Реймса» выступает не очень убедительно. За 28 туров набрано всего 26 очков. В прошлом туре команда проиграла «Страсбургу» 0:1, а за 5 последних туров она смогла лишь раз отпраздновать победу.

    Последние года «Ланс» практически постоянно обыгрывает «Реймс» в очных матчах. В прошлых трех выездах к нему «Реймс» проиграл с общим счетом 6:1.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • LiveSport.Ru подготовил прогноз в котором предсказал не слишком голевой результат.

    • Букмекеры уверены в силах «Ланса» и дают на него 1.53, тогда как на «Реймс» ставки принимаются с коэффициентом 6.00.

    • Искусственный интеллект пророчит «Лансу» победу со минимальным результатом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ланс» — «Реймс» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 1500USDНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Вернется ли «Лейпциг» в зону Лиги чемпионов?
  • «Вольфсбург» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Обойдет ли «Валенсия» «Севилью»?
  • «Валенсия» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Вспомнит ли «Милан» о победах?
  • «Удинезе» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.23
  • Экспресс дня 11 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Вольфсбург — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Валенсия — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Удинезе — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монако — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Лечче
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.85
  • Прогноз на матч Оренбург — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Пари НН — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры