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    Саттон: Крах «МЮ» была организован тен Хагом

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    Чемпион Англии 1995 года в составе «Блэкберна» Крис Саттон заступился за нынешнего тренера «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима и назвал виновником всех проблем клуба в нынешнем сезоне предшественника португальца — голландца Эрика тен Хага.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «У тен Хага было время на то, чтобы поднять "Манчестер Юнайтед". В начале сезона ожидалось, что команда пойдет вверх. Он провалился и потратил целое состояние. Ни в одной из проблем, с которыми сейчас сталкивается "МЮ", Аморим не виноват.

    Крах "МЮ" была организован тен Хагом», — сказал Саттон в разговоре с Daily Mail.

    Тен Хаг работал в «МЮ» с лета 2022 года по 28 октября 2024 года. Вместе с «красными дьяволами», голландец выиграл Кубок Английской лиги-2023 и Кубок Англии-2024.

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    Нынешний тренер «манкунианцев» Рубен Аморим работает в клубе с ноября 2024 года.

    Под руководством португальца, «МЮ» занимает 13-е место в АПЛ после 31 тура.

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