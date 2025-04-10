Семак: У «Краснодара» нужно обязательно выигрывать

Главный тренервысказался о предстоящем матче противв 24-м туре РПЛ.

«Всегда нужно стараться выигрывать. Эта игра, в которой особенно нужно выигрывать. Конечно, мы это понимаем, но также мы понимаем, что должны делать то, что мы можем, что в наших силах. Должны настраиваться, работать и надеяться на то, что мы сможем добиться хорошего результата.

Все в строю, все готовятся в своем режиме. Травмированные наши потихоньку возвращаются — Васильев и Волков фрагментарно работают. Васильев в большей части тренировочных упражнений принимает участие. Поэтому недалек тот час… Думаю, Васильев на следующей неделе, возможно, будет готов. А что касается Волкова, посмотрим, насколько хорошо он будет себя чувствовать. У остальных всё хорошо», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Календарь и таблица РПЛ

Игра состоится в воскресенье, 13 апреля. Начало — в 17:00 по московскому времени.