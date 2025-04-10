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    Комличенко: «Спартак» может навязать борьбу «Зениту» и «Краснодару»

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    Форвард «Ростова» Николай Комличенко оценил шансы московского «Спартака» в борьбе за чемпионство в РПЛ.

    Николай Комличенко
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    Николай Комличенко

    «Нынешний "Спартак", наверное, может навязать борьбу "Зениту" и "Краснодару". Они неплохо играют, претенденты на чемпионство. Думаю, что тройка понятна. Могут бороться дальше, всё зависит от них. Если им будут помогать, значит, всё будет хорошо.

    Можно ли сказать, что "Спартаку" помогают? Всегда кто-то кому-то помогает. Где-то решения неоднозначные. Это всегда есть, было и будет. Мы просто футболисты. Стараемся играть и радовать болельщиков. Но не всегда это получается», — сказал Комличенко «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» идет вторым в таблице РПЛ. У клуба 47 набранных очков.

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