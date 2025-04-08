Анчелотти: Артета делает фантастическую работу

Наставник «Реала»отметил, чего он ждет от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Арсенала». Итальянец похвалил тренера лондонского клуба

«Опыт в этом турнире очень важен. Знание позволяет не бояться давления. Очень важно располагать этим опытом и футболистами, которые много раз участвовали в таких матчах. Это помогает молодым игрокам. Артета делает фантастическую работу. Он привел "Арсенал" к европейским вершинам, и его команда просто совершенна. Других таких команд мало», — приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Первый четвертьфинальный матч между «Арсеналом» и «Реалом» пройдет 8 апреля в Лондоне и начнется в 22.00 мск.