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    Анчелотти: Артета делает фантастическую работу

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    Наставник «Реала» Карло Анчелотти отметил, чего он ждет от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Арсенала». Итальянец похвалил тренера лондонского клуба Микеля Артету.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Опыт в этом турнире очень важен. Знание позволяет не бояться давления. Очень важно располагать этим опытом и футболистами, которые много раз участвовали в таких матчах. Это помогает молодым игрокам. Артета делает фантастическую работу. Он привел "Арсенал" к европейским вершинам, и его команда просто совершенна. Других таких команд мало», — приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Первый четвертьфинальный матч между «Арсеналом» и «Реалом» пройдет 8 апреля в Лондоне и начнется в 22.00 мск.

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