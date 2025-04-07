Whoscored опубликовал символическую сборную 23 тура РПЛ

«Карасёв — лучший наш судья, он как кремень». Хусаинов — о российском футболе, руке Марадоны и знакомстве с Липпи Эксклюзивное интервью с бывшим арбитром ФИФА, администратором сборных СССР и России, и главой национальной коллегии судей Вчера