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    Whoscored опубликовал символическую сборную 23 тура РПЛ

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    Интернет-портал Whoscored определил лучших футболистов 23-го тура российской Премьер-лиги.

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    Символическая сборная 23-го тура РПЛ:

    • Вратарь: Никита Медведев («Пари НН»).

    • Защитники: Даниил Денисов («Спартак»), Кайо Панталеан («Краснодар»), Турпал-Али Ибишев («Ахмат»), Лукас Оласа («Краснодар»).

    • Полузащитники: Брайан Мансилья («Оренбург»), Эсекьель Барко («Спартак»), Мохаммад Хоссейннежад («Динамо» Мх), Эмирджан Гюрлюк («Оренбург»).

    • Нападающие: Гамид Агаларов, Эгаш Касинтура (оба — «Динамо» Мх).

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    • После 23-х туров в российской Премьер-лиге «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 52 очками в активе. «Спартак» — на 2-й позиции (47 баллов), а «Зенит» засы

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