Whoscored опубликовал символическую сборную 23 тура РПЛ

Символическая сборная 23-го тура РПЛ:
- Вратарь: Никита Медведев («Пари НН»).
- Защитники: Даниил Денисов («Спартак»), Кайо Панталеан («Краснодар»), Турпал-Али Ибишев («Ахмат»), Лукас Оласа («Краснодар»).
- Полузащитники: Брайан Мансилья («Оренбург»), Эсекьель Барко («Спартак»), Мохаммад Хоссейннежад («Динамо» Мх), Эмирджан Гюрлюк («Оренбург»).
- Нападающие: Гамид Агаларов, Эгаш Касинтура (оба — «Динамо» Мх).
После 23-х туров в российской Премьер-лиге «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 52 очками в активе. «Спартак» — на 2-й позиции (47 баллов), а «Зенит» засы