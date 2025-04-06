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    Орлов похвалил Соболева после матча с «Локомотивом»

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    Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре форварда «Зенита» Александра Соболева в матче с «Локомотивом» (1:1) в 23-м туре РПЛ.

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «Глушенков здорово вошел в игру, сделал этот гол. Почему его раньше не выпустили? Ну и Соболев — молодец. Оказался в нужном месте в нужное время. Спас команду от поражения.

    Прорвет ли теперь Соболева? Забил, что тут еще сказать. У него есть свои недостатки, но забивать-то он умет. В "Спартаке" были хорошие отрезки. Все зависит от партнеров.

    Три лучших игрока питерцев в этой встрече? Глушенков, Соболев. И... Да нет, только их двоих и выделю. Дуглас? Он может играть лучше. Так что отмечу вышедших на замену», — сказал Орлов «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» (47 очков) остается на втором месте в РПЛ. «Локомотив» (41) находится на 5-й позиции.

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