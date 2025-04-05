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    Луис Энрике«Локомотив» — «Зенит». Онлайн
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    Галактионов поделился ожиданиями перед матчем РПЛ с «Зенитом»

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о подготовке своей команды к матчу 23-го тура РПЛ против «Зенита».

    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»
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    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»

    «Понятно, что в жизни каждой команды бывают дни и матчи, когда что‑то не получается или не получается от слова совсем. В первую очередь важна реакция. Очень много разговаривали с ребятами, но больше в позитивном ключе, чтобы убрать негатив и сосредоточиться на матче. Неудачные эпизоды попытались разобрать, наигрывали определенные моменты, чтобы удалось воплотить их в жизнь. Разбирали ошибки, приведшие к голам, характер в предыдущем матче, планку единоборств, как действовали на мяче и насколько были инициативны без мяча.

    Центр обороны? Есть матчи, когда у команды получатся все, а есть — когда не получается ничего. Сесар Монтес пропустил игру с "Крыльями", а сегодня он полноценно готов, тренировался. Уровень готовности Евгения Морозова позволяет ему начать игру с первых минут.

  • «Локомотив» — «Зенит». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 23-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит»
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    • Форма Сергея Пиняева и Дмитрия Баринова? Они прошли полноценный цикл. Понято, что игрового тонуса немного не хватает, но они в нормальном состоянии. А насколько их хватит, подскажет характер матча», — сказал Галактионов «Матч ТВ».

    Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» стартовал в 17:30 мск. После 20-и минут встречи счет так и не открыт — 0:0.

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