Галактионов поделился ожиданиями перед матчем РПЛ с «Зенитом»

Главный тренеррассказал о подготовке своей команды к матчу 23-го тура РПЛ против

«Понятно, что в жизни каждой команды бывают дни и матчи, когда что‑то не получается или не получается от слова совсем. В первую очередь важна реакция. Очень много разговаривали с ребятами, но больше в позитивном ключе, чтобы убрать негатив и сосредоточиться на матче. Неудачные эпизоды попытались разобрать, наигрывали определенные моменты, чтобы удалось воплотить их в жизнь. Разбирали ошибки, приведшие к голам, характер в предыдущем матче, планку единоборств, как действовали на мяче и насколько были инициативны без мяча.

Центр обороны? Есть матчи, когда у команды получатся все, а есть — когда не получается ничего. Сесар Монтес пропустил игру с "Крыльями", а сегодня он полноценно готов, тренировался. Уровень готовности Евгения Морозова позволяет ему начать игру с первых минут.

Форма Сергея Пиняева и Дмитрия Баринова? Они прошли полноценный цикл. Понято, что игрового тонуса немного не хватает, но они в нормальном состоянии. А насколько их хватит, подскажет характер матча», — сказал Галактионов «Матч ТВ».

Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» стартовал в 17:30 мск. После 20-и минут встречи счет так и не открыт — 0:0.