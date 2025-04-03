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    Генич: «Спартак» поборется за чемпионство

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    Комментатор Константин Генич отметил, что «Спартак» не утратил шансы на завоевание чемпионского титула в нынешнем сезоне РПЛ.

    Константин Генич
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    Константин Генич

    Ранее красно-белые разошлись миром с «Ахматом» (0:0).

    «Несмотря на потерю очков, у "Спартака" сохраняются шансы на чемпионство. "Краснодар" еще будет оступаться. Да, обидная потеря очков. Но в таких матчах надо дожимать в концовке. Может, не хватило фарта.

    Если вспомнить чемпионский сезон, там был чемпионский фарт. Это удачу еще надо заслужить. На контрасте с игрой против "Зенита" "Спартак" сам себе уступал», — сказал Генич в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Красно-белые занимают третью строчку в турнирной таблице, набрав 44 очка. Лидирует «Краснодар» с 49 очками.

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