Генич: «Спартак» поборется за чемпионство

Комментаторотметил, что «Спартак» не утратил шансы на завоевание чемпионского титула в нынешнем сезоне РПЛ.

Ранее красно-белые разошлись миром с «Ахматом» (0:0).

«Несмотря на потерю очков, у "Спартака" сохраняются шансы на чемпионство. "Краснодар" еще будет оступаться. Да, обидная потеря очков. Но в таких матчах надо дожимать в концовке. Может, не хватило фарта.

Если вспомнить чемпионский сезон, там был чемпионский фарт. Это удачу еще надо заслужить. На контрасте с игрой против "Зенита" "Спартак" сам себе уступал», — сказал Генич в эфире телеканала «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Красно-белые занимают третью строчку в турнирной таблице, набрав 44 очка. Лидирует «Краснодар» с 49 очками.