«Челси» — «Тоттенхэм»: счет матча 1:0, обзор гола

на своем поле обыграл(1:0) в матче 30-го тура английской Премьер-лиги.

Единственный гол в этом матче «синие» забили на 50-й минуте благодаря точному удару Энцо Фернандеса.

Футбол. Англия. Премьер-лига Челси — Тоттенхэм 1:0 Голы: 1:0 Энцо Фернандес (50'), 1:1 Папе Сарр (69') Челси: Роберт Санчес, Мало Гюсто, Леви Колвилл, Марк Кукурелья, Трево Чалоба, Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес (Кирман Дьюсбери-Холл, 90'), Коул Палмер (Олуватосин Адарабиойо, 90'), Педру Нету, Джейдон Санчо (Чуквунонсо Мадуэке, 68'), Николас Джексон (Рис Джеймс, 82') Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Дестини Удоджи, Микки ван де Вен (Педро Порро, 88'), Кристиан Ромеро, Джед Спенс, Джеймс Мэддисон (Матис Тель, 88'), Родриго Бентанкур, Лукас Бергвалль (Папе Сарр, 64'), Сон Хын Мин, Доминик Соланке, Вильсон Одобер (Бреннан Джонсон, 64') Предупреждения: Трево Чалоба (45 + 1'), Кристиан Ромеро (45 + 1'), Николас Джексон (67'), Папе Сарр (72'), Марк Кукурелья (73'), Педру Нету (80'), Коул Палмер (86'), Педро Порро (90 + 8'), Бреннан Джонсон (90 + 9'), Джед Спенс (90 + 13')

После этого матча «Челси» занимает 4-е место в таблице АПЛ с 52 очками в активе. «Тоттенхэм» — на 14-й позиции (34).