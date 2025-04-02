Дзюба прокомментировал возможное продление контракта с «Акроном»

Форвард «Акрона»ответил, может ли он продлить контракт с клубом.

Дзюба пополнил состав «Акрона» в сентябре 2024 года. Соглашение с нападающим истекает в конце сезона-2024/25.

«Новый контракт с "Акроном"? Думаю, все же надо дождаться лета. Главное, чтобы "Акрон" выполнил задачу, остался здесь в РПЛ, а дальше уже можно обсуждать», — сказал Дзюба «Матч ТВ».

В текущем сезоне Дзюба провел 16 матчей в РПЛ и Кубке России, забив в них 6 голов.

В марте 36‑летний Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, а также установил новый рекорд по голам в составе сборной России.