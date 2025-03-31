Артета: Рады, что Сака снова с нами

Главный тренер «Арсенала»считает, что возвращение в строй после тяжелой травмы полузащитникав преддверии матча 30-го тура АПЛ с «Фулхэмом» здорово усилит команду.

«Букайо Сака готов играть. Все предосторожности уже соблюдены. Теперь дело за тем, чтобы выпустить его на поле в нужный момент. Но он подталкивает, потому что очень этого хочет. Мы соблюдали сроки и сделали все необходимое, он готов к игре. Букайо — наше мощное оружие. Здорово, что он снова с нами», — сказал Артета на предматчевой пресс-конференции.

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Сака травмировал заднюю поверхность бедра в декабре 2024 года и лишь недавно вернулся в строй. Игра против «Фулхэма» состоится завтра, 1 апреля, в 21:45 (мск).