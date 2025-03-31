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    Консейсау: Это был черный день для «Милана»

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    Наставник «Милана» Сержиу Консейсау прокомментировал поражение от «Наполи» (1:2) в матче Серии А.

    Сержиу Консейсау
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    Сержиу Консейсау

    «С тех пор, как я здесь, я никогда не искал оправданий, но сегодня случилось все, что только возможно. Я проснулся — Лофтус-Чик плохо себя чувствует, потом Тиава стошнило.

    Мы в первой же атаке пропустили гол. Первые 20 минут мы сыграли совсем не так, как хотели. Я не хочу списывать все на невезение, но это был просто черный день. Мы не заслуживали этого поражения.

    Леау? У него была небольшая проблема с бедром, и я уже думал не выпускать его. У команды есть потенциал, но ей нужно найти баланс между фазами прессинга и моментами, когда мы остаемся в обороне», — приводит слова Консейсау сайт Джанлуки ди Марцио.

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