Консейсау: Это был черный день для «Милана»

Наставник «Милана»прокомментировал поражение от «Наполи» (1:2) в матче Серии А.

«С тех пор, как я здесь, я никогда не искал оправданий, но сегодня случилось все, что только возможно. Я проснулся — Лофтус-Чик плохо себя чувствует, потом Тиава стошнило.

Мы в первой же атаке пропустили гол. Первые 20 минут мы сыграли совсем не так, как хотели. Я не хочу списывать все на невезение, но это был просто черный день. Мы не заслуживали этого поражения.

Леау? У него была небольшая проблема с бедром, и я уже думал не выпускать его. У команды есть потенциал, но ей нужно найти баланс между фазами прессинга и моментами, когда мы остаемся в обороне», — приводит слова Консейсау сайт Джанлуки ди Марцио.