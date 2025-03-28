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    Осинькин объяснил, почему Зиньковский остался в запасе на матч с «Локомотивом»

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал выбор основного состава на матч 22-го тура РПЛ с «Локомотивом» и почему с первых минут нет на поле Антона Зиньковского.

    Антон Зиньковский
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    Антон Зиньковский

    «Антон Зиньковский был под вопросом. Он вышел с травмой в Махачкале, как и Сергеев с Бейлом. Мы не могли потерять еще и их. Зиньковский не в старте, но он готовится. На первой минуте станет всем ясно, кто будет выше — Бейл или Рассказов.

    Есть еще и Дмитриев, но он приехал четыре часа назад в Самару. Поэтому наш выбор такой. У нас было много мероприятий, которые должны встряхнуть команду. Мы и внутри говорили, и с болельщиками встретились. Они в нас верят. Мы постараемся им ответить сегодняшней игрой», — цитирует Осинькина пресс-служба клуба в телеграм-канале.

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    • Матч начнется в 18:30 (мск).

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