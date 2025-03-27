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    «Барселона» — «Осасуна». Онлайн

    Онлайн-трансляция перенесенного матча 27-го тура Ла Лиги «Барселона» — «Осасуна»

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    Ламин Ямаль
    «Барселона» на своем поле сыграет с «Осасуной» в рамках перенесенного матча 27-го тура чемпионата Испании. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Барселона»

    «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 60 очков в 27-ми матчах. «Реал» имеет столько же баллов, но мадридцы провели на одну игру больше. «Сине-гранатовые» одержали 19 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 75:27.

    В крайнем туре Примеры «Барселона» совершила камбэк в матче с «Атлетико», отыгравшись с 0:2 и забив четыре мяча после 70-й минуты — победа 4:2.

    До этого «сине-гранатовые» обеспечили себе путевку в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Подопечные Ханси-Флика уверенно разобрались с «Бенфикой», обыграв португальский клуб в обоих матчах — 1:0 в гостях и 3:1 дома.

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    «Осасуна»

    «Осасуна» с 33 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Ла Лиги. Команда из Памплоны одержала 7 побед, 12 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 33:39.

    «Красные» не могут победить в чемпионате с начала февраля. После домашнего успеха с «Реалом Сосьедад» (2:1) «Осасуна» сыграла еще пять матчей в Ла Лиге, набрав всего три очка благодаря ничьим с «Мальоркой» (1:1), мадридским «Реалом» (1:1) и «Валенсией» (3:3). «Сельте» и «Хетафе» в последнем туре подопечные Висенте Морено проиграли 0:1 и 1:2 соответственно.

    Личные встречи

    В матче первого круга «Осасуна» на своем поле обыграла «Барселону» со счетом 4:2.

    В последних 10-ти встречах на счету «сине-гранатовых» 8 побед, «Осасуна» выиграла однажды и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Барселона» — «Осасуна» с коэффициентом 1.87.

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