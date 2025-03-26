Чехия разгромила Гибралтар в квалификации ЧМ-2026

Завершились два матча 2-го тура группы L в квалификации чемпионата мира 2026-го года.

В одной из встреч Чехия обыграла Гибралтар со счетом 5:0.

В составе чешской сборной голы записали на свой счет Вацлав Черны на 21-й минуте, Патрик Шик на 50-й, Павел Шульц на 72-й минуте и Ян Климент на 90+5-й минуте.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа L Гибралтар — Чехия 0:4 Голы: 0:1 Вацлав Черны (21'), 0:2 Патрик Шик (50'), 0:3 Павел Шульц (72'), 0:4 Ян Климент (90 + 5') Предупреждения: Итан Бритто (7'), Лу Джон Эннсли (20'), Аюб Эль-Хмиди (44'), Ярослав Зелены (45 + 3')

После этого матча Чехия занимает 1-е место в своей группе с 6-ю очками в активе. Гибралтар — на последней 5-й позиции (0).

В параллельном матче Черногория обыграла Фареры (1:0).

Единственный гол в этом матче забил игрок хозяев Эдвин Куч на 90+6-й минуте.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа L Черногория — Фарерские острова 1:0 Гол: 1:0 Эдвин Куч (90 + 6') Предупреждения: Брандур Хендрикссон (32'), Марко Вешович (90 + 5')

Черногория после этого матча располагается на 2-й строчке (6 балла), а Фареры — на 4-й позиции (0).