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    Чехия разгромила Гибралтар в квалификации ЧМ-2026

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Чехии Сборная Черногории Сборная Фарер
    Завершились два матча 2-го тура группы L в квалификации чемпионата мира 2026-го года.

    Патрик Шик
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    Патрик Шик

    В одной из встреч Чехия обыграла Гибралтар со счетом 5:0.

    В составе чешской сборной голы записали на свой счет Вацлав Черны на 21-й минуте, Патрик Шик на 50-й, Павел Шульц на 72-й минуте и Ян Климент на 90+5-й минуте.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа L
    Гибралтар — Чехия 0:4
    Голы: 0:1 Вацлав Черны (21'), 0:2 Патрик Шик (50'), 0:3 Павел Шульц (72'), 0:4 Ян Климент (90 + 5') Предупреждения: Итан Бритто (7'), Лу Джон Эннсли (20'), Аюб Эль-Хмиди (44'), Ярослав Зелены (45 + 3')

    После этого матча Чехия занимает 1-е место в своей группе с 6-ю очками в активе. Гибралтар — на последней 5-й позиции (0).

    В параллельном матче Черногория обыграла Фареры (1:0).

    Единственный гол в этом матче забил игрок хозяев Эдвин Куч на 90+6-й минуте.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа L
    Черногория — Фарерские острова 1:0
    Гол: 1:0 Эдвин Куч (90 + 6') Предупреждения: Брандур Хендрикссон (32'), Марко Вешович (90 + 5')

    Черногория после этого матча располагается на 2-й строчке (6 балла), а Фареры — на 4-й позиции (0).

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