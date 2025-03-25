Горшков: Не думаю, что игра с Замбией будет легкой

Защитник сборной Россиивысказался о предстоящем матче против Замбии.

«Не думаю, что игра получится легкой. Это хороший соперник. Мы посмотрели несколько видео с его участием на теории. Там есть очень квалифицированные футболисты. Все играют в различных лигах.

Мы играем за страну, и футболисты всегда должны чувствовать уровень ответственности и требований.

Замбия? Я там не был. Как и в Гренаде. Экзотика — не мое. В отпуске обычно отдыхаю с семьей где-нибудь поближе к родине. Либо в Карелии, либо в Самаре. Бывают, конечно, поездки на море, но 80% времени нахожусь в России», — приводит слова Горшкова «Евро-Футбол.Ру».

Товарищеский матч между сборными России и Замбии состоится завтра, 25-го марта в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.