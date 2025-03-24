Кокшаров вернулся к активным тренировкам

Нападающий «Пари НН» и молодежной сборной Россииначал тренировки в составе своего клуба без ограничений.

«Кокшаров сейчас находится вместе с "Пари НН" на сборах в Сочи. Форвард в пятницу присоединился к команде, на следующий день приступил к тренировках. Сейчас Александр тренируется в общей группе без ограничений. Он готовится к матчу с "Химками", — сообщила пресс-служба "Пари НН" "Чемпионату".

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20-летний форвард принадлежит "Краснодару", но играет на правах аренды с зимы за "Пари НН". Всего за нижегородцев он провел три матча, забил один мяч и сделал один ассист.