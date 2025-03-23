«Чайка» — «Черноморец»: счет матча 0:2, обзор голов

В матче 25-го тура Первой лиги по футболуна своем поле потерпела поражение от новороссийскогосо счетом 0:2.

Первый гол на 17-й минуте забил опорник гостей Егор Иванов.

В середине второго тайма преимущество гостей увеличил босниец Гедеон Гузина, который появился в составе «Черноморца» зимой.

Футбол. Россия. Первая лига Чайка — Черноморец 0:2 Голы: 0:1 Егор Иванов (17'), 0:2 Гедеон Гузина (64') Чайка: Андрей Ходанович, Камиль Ибрагимов, Данил Пелих (Никита Маляров, 57'), Никита Кармаев, Андрей Евдокимов, Дмитрий Пивоваров (Ярослав Арбузов, 69'), Владислав Лазарев, Муслим Бамматгереев, Данила Янов, Владислав Руденко (Станислав Библик, 46'), Александр Хохлачев Черноморец: Ростислав Солдатенко, Виталий Стежко, Мастерной Владислав, Егор Иванов (Магомед Мусалов, 81'), Павел Горелов (Заур Тарба, 82'), Валерий Кичин, Иван Енин, Даниил Фомин, Гедеон Гузина, Мераби Уридия (Алан Хабалов, 87'), Milic S. Предупреждение: Данила Янов (38')

«Черноморец» продолжает занимать 5-ю строчку с 40 очками. «Чайка» с 30 очками пока на 10-м месте.