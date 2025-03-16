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    Луис Энрике — о поражении «Зенита»: Нужно поднять голову выше, продолжать бороться

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    Полузащитник «Зенита» Луис Энрике поделился мнением об игре своей команды в матче 21-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

    Луис Энрике — полузащитник «Зенита»
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    Луис Энрике — полузащитник «Зенита»

    «Тяжелое поражение, тяжелое поле, сложная игра. Конечно, хотелось победить. Мы боролись до конца, к сожалению, не смогли увезти в Санкт‑Петербург очки. Ничего, нужно поднять голову выше, продолжать бороться. Впереди девять финалов, постараемся в каждой игре набирать три очка, чтобы двигаться к своей цели. Конечно, проигрывать так болезненно.

    Адаптация и футбольная, и моральная проходит очень хорошо. Много бразильцев, которые помогают во всех вопросах. Сам чувствую себя прекрасно, уже влился в командную игру. Сегодня, кажется, неплохо взаимодействовал с партнерами. Просил мяч, старался развивать атаки. Понимаю, что во многом еще нужно прибавлять и улучшать игру, многому учиться, я работаю над этим. Буду стараться прибавлять от игры к игре», — сказал Луис Энрике «Матч ТВ».

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    • После этого матча «Зенит» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 43 очками в активе, отставая от лидерства на 3 балла. В следующем поединке «сине-бело-голубые» сыграют против «Рубина» 30-го марта.

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