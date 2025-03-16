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    «Спартак» вырвал победу у «Зенита», Мартинс оформил дубль

    «Спартак» — «Зенит»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 21-го тура чемпионата России «Спартак» победил «Зенит» со счетом 2:1.

    Кристофер Мартинс
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    Кристофер Мартинс

    Открыли счет в матче хозяева на второй компенсированной минуте к первому тайму. Автором забитого мяча стал Кристофер Мартинс.

    Гости смогли восстановить статус-кво только на 84-й минуте, когда Луис Энрике дальним обводящим ударом поразил ворота москвичей.

    Вырвать победу команде Деяна Станковича удалось на 90-й минуте. Кристофер Мартинс смог оформить дубль.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Спартак — Зенит 2:1
    Голы: 1:0 Кристофер Мартинс Перейра (45+2'), 1:1 Луис Энрике (84'), 2:1 Кристофер Мартинс Перейра (90') Спартак: Александр Максименко, Срджан Бабич, Олег Рябчук, Маркос Маркиньос, Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс Перейра, Наиль Умяров, Эсекьель Барко (Данил Пруцев, '), Тео Бонгонда (Solari P., 87'), Манфред Угальде (Garcia L., 80') Зенит: Евгений Латышонок, Страхиня Эракович, Нино, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан (Александр Соболев, 79'), Вильмар Барриос (Юрий Горшков, 79'), Луис Энрике, Саша Зделар (Ванья Дркушич, '), Максим Глушенков (Андрей Мостовой, 68'), Лусиано Гонду, Матео Кассьерра (Mimovic O., 68') Предупреждения: Срджан Бабич (27'), Наиль Умяров (31')

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    Благодаря этой победе «Спартак» смог набрать 43 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице. У «Зенита» тоже осталось 43 балла и третья строчка.

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