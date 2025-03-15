Гвардиола: Игроки отдали все силы — мы набрали очко и идем дальше

Главный тренервысказался о матче против(2:2).

«Это была хорошая игра, напряженная. Я знаю, как сложно сделать то, что мы сейчас делаем. Игроки отдали все силы — мы набрали очко и идем дальше.

Конечно, у меня есть уверенность в команде, и она у меня была всегда. Молодые футболисты играли хорошо. Все защитники действовали так умно.

Мы были близки к победе, но, к сожалению, не смогли этого сделать», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

Календарь и таблица АПЛ

В активе «Манчестер Сити» стало 48 очков и пятое место. На счету «Брайтона» 47 баллов и седьмая строчка.