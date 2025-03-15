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    Алексей Батраков«Локомотив» — «Динамо». Онлайн
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    Гвардиола: Игроки отдали все силы — мы набрали очко и идем дальше

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о матче против «Брайтона» (2:2).

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Это была хорошая игра, напряженная. Я знаю, как сложно сделать то, что мы сейчас делаем. Игроки отдали все силы — мы набрали очко и идем дальше.

    Конечно, у меня есть уверенность в команде, и она у меня была всегда. Молодые футболисты играли хорошо. Все защитники действовали так умно.

    Мы были близки к победе, но, к сожалению, не смогли этого сделать», — приводит слова Гвардиолы ВВС.

    Календарь и таблица АПЛ

    В активе «Манчестер Сити» стало 48 очков и пятое место. На счету «Брайтона» 47 баллов и седьмая строчка.

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