Карпин: Сантосу надо время, чтобы понять, насколько он заинтересован в выступлении за сборную России

Главный тренер сборной Россиивысказался о том, чтоне вызваны в национальную команду на мартовский сбор.

«Дуглас Сантос? Острой необходимости в новом игроке на этой позиции все же нет. Вызваны Горшков, Круговой, также слева в защите может сыграть Сильянов. Все перечисленные игроки заслужили свои вызовы. Плюс, нет смысла торопиться, решили дать Дугласу Сантосу время, чтобы определиться, понять, насколько он заинтересован в выступлении за сборную России.

Миранчук? Решили, что сейчас необходимости вызывать его нет. Как я объяснял ранее, решение по его вызову принимали с учетом ряда факторов, в том числе логистики и графика игр в МЛС», — цитирует Карпина пресс-служба РФС.

19 марта сборная России в товарищеском матче сыграет с Гренадой, а 25 марта встретится с командой Замбии.