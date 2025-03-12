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    ЦСКА — «Динамо». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 1/2 финала Кубка России ЦСКА — «Динамо»

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    Миралем Пьянич
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    Миралем Пьянич
    ЦСКА на своем поле примет московское «Динамо» в рамках первого матча полуфинала Кубка России Пути РПЛ. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    ЦСКА

    ЦСКА стал первым на групповом этапе Кубка России, опередив «Ахмат», «Краснодар» и «Пари НН». Армейцы одержали 4 победы, один раз сыграли вничью и уступили, забив 8 голов и пропустив 2 мяча в свои ворота.

    На первой стадии плей-офф подопечные Марко Николича встретились с «Рубином». После нулевой ничьи в Казани ЦСКА одержал уверенную победу дома со счетом 3:0 и прошел дальше.

    В чемпионате России армейцы занимают шестое место в турнирной таблице. В двух крайних турах «красно-синие» сыграли вничью с «Зенитом» (0:0), а затем минимально обыграли «Химки» — 1:0.

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    «Динамо»

    Московское «Динамо» заняло второе место на групповом этапе, опередив одноклубников из Махачкалы и «Крылья Советов», но пропустив вперед «Спартак». Команда под руководством Марцела Лички одержала 3 победы, один раз сыграла вничью и 2 раза уступила, при этом разница забитых и пропущенных мячей составила 17:13.

    В плей-офф «бело-голубые» сломили сопротивление московского «Локомотива». После домашнего поражения 1:2 «Динамо» взяло реванш в гостях (1:0), а затем переиграло «железнодорожников» в серии пенальти.

    После рестарта чемпионата России «бело-голубые» сыграли вничью с «Ростовом» (1:1), а в крайнем туре разгромили «Динамо» из Махачкалы — 4:0. На данный момент коллектив Марцела Лички занимает четвертое место в турнирной таблице.

    Личные встречи

    Последний раз команды встречались между собой в октябре прошлого года. Матч 11-го тура РПЛ завершился победой ЦСКА со счетом 2:1.

    В последних 10-ти официальных очных матчах на счету «Динамо» 5 побед, ЦСКА оказался сильнее в 3-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч ЦСКА — «Динамо» с коэффициентом 2.20.

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