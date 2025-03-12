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    ЦСКА попытается доставить проблемы «бело-голубым»

    ЦСКА — «Динамо»: прогноз и ставка на Кубок России 12 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Динамо»
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    Тамерлан Мусаев — нападающий ЦСКА
    В рамках первого матча 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ ЦСКА на своем поле примет «Динамо» Москва. Поединок пройдет 12 марта и начнется в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Динамо», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 12 Марта 2025 года

    ЦСКА

  • Москва
    •  ЦСКА 20:30 Динамо

    Динамо

  • Москва
    •

    ЦСКА

    Путь к 1/2 финала: Армейцы провели отличный групповой этап Кубка России. В Группе С ЦСКА занял 1-е место, набрав 14 очков за 6 туров. Команда напрямую попала в четвертьфинал турнира.

    На этой стадии ЦСКА одолел «Рубин» по сумме 2-х встреч со счетом 3:0, армейцы забили все 3 гола на своем поле в 1-м тайме. В Казани ЦСКА сыграл вничью (0:0).

    ЦСКА — Динамо: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: После зимней паузы команда провела 2 матча в рамках РПЛ. В 19-м туре чемпионата России ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» (0:0), а в 20-м туре одолел «Химки» (1:0), забив победный гол на 90+3-й минуте.

    В последних 5-и встречах до зимней паузы армейцы трижды победили, а также по одному разу сыграли вничью и проиграли. За этот отрезок ЦСКА уступил «Ростову» (1:2).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: У ЦСКА отличные шансы пошуметь в Кубке России. К тому же, у армейцев не очень получается в российской Премьер-лиге, где команда располагается лишь на 6-й позиции.

    Лучший бомбардир ЦСКА Тамерлан Мусаев забил лишь 2 гола за 8 встреч в Кубке России. Именно он может стать ключевым игроком в предстоящем матче против московского «Динамо».

    «Динамо»

    Путь к 1/2 финала: «Бело-голубые» также провели неплохой групповой этап Кубка России. «Динамо» заняло 2-е место в группе А с 11-ю очками в активе после 6-и туров.

    В 1/4 финала турнира команда сразу попала на непростой «Локомотив», но сумел победить с общим счетом 3:2. В полуфинале «Динамо» встретится с другими москвичами — ЦСКА.

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    • Последние матчи: После зимней паузы «бело-голубые» также стабильно набирают очки. В 2-х матчах РПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» (1:1) и разгромило махачкалинское «Динамо» (4:0).

    До зимней паузы «бело-голубые» не проигрывали во всех турнирах на протяжении 4-х матчей подряд. За этот отрезок команда обыграла «Химки» (4:1), а также сыграла вничью с «Ахматом» (1:1) и «Факелом» (1:1).

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    Состояние команды: «Динамо» имеет возможность побороться за титул в РПЛ, а также в Кубке России. Для того, чтобы пошуметь на турнире «бело-голубым» необходимо пройти крепкий ЦСКА.

    Марокканский нападающий «Динамо» Эль-Мехди Маухуб отлично проявляет себя в Кубке России. За 5 матчей на турнире форвард забил 5 голов.

    Статистика для ставок

    • ЦСКА не пропустил ни одного гола в последних 3-х официальных матчах

    • В последних 2-х встречах «Динамо» забило 5 голов

    • «Динамо» 4 раза обыгрывало ЦСКА в последних 5-и очных противостояниях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа ЦСКА — 2.20, победа «Динамо» — 3.55, ничья — за 3.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 1.95 соответственно.

    Прогноз: ЦСКА на своем поле сделает все возможное, чтобы начать противостояние с победы.

    Ставка: Победа ЦСКА за 2.20.

    Прогноз: В 1-м тайме не стоит ждать яркой игры, команды будут аккуратничать.

    Ставка: Тотал 1 меньше в 1-м тайме за 1.95.

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    ЦСКА — «Динамо»: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 12.03.202520:30. ЦСКА попытается доставить проблемы «бело-голубым»
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