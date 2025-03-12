Аморим: Я в этом сезоне работают не так хорошо, как мог бы

Главный тренеротносит себя к числу тех, кто недорабатывает в стане «красных дьяволов».

«Я думаю, что, если быть честным, в данный момент все — мы, все игроки, я — в этом сезоне работаем не так хорошо, как могли бы. Это можно изменить. Я отношу себя к числу тех, кто недорабатывает.

Речь идет, например, о таких игроках, как Каземиро, которые выиграли все. Мы знаем, что такие игроки могут играть намного лучше. Он (Джим Рэтклифф) был честен в этом вопросе, поэтому мы сосредоточены на том, чтобы изменить его мнение и мнение всех остальных.

Если ты топ-игрок и играешь в этом клубе… Даже я — многие люди говорят, что я недостаточно хорош для клуба, и я чувствую, что ситуацию можно изменить с помощью хороших результатов. На тренировках я чувствую, что игроки очень хотят это сделать, особенно перед завтрашним матчем», — сказал Аморим пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

После 28-и туров в английской Премьер-лиге «красные дьяволы» занимают 14-е место в таблице с 34 очками в активе.