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    Аморим: Я в этом сезоне работают не так хорошо, как мог бы

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим относит себя к числу тех, кто недорабатывает в стане «красных дьяволов».

    Рубен Аморим — главный тренер «Манчестер Юнайтед»
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    Рубен Аморим — главный тренер «Манчестер Юнайтед»

    «Я думаю, что, если быть честным, в данный момент все — мы, все игроки, я — в этом сезоне работаем не так хорошо, как могли бы. Это можно изменить. Я отношу себя к числу тех, кто недорабатывает.

    Речь идет, например, о таких игроках, как Каземиро, которые выиграли все. Мы знаем, что такие игроки могут играть намного лучше. Он (Джим Рэтклифф) был честен в этом вопросе, поэтому мы сосредоточены на том, чтобы изменить его мнение и мнение всех остальных.

    Если ты топ-игрок и играешь в этом клубе… Даже я — многие люди говорят, что я недостаточно хорош для клуба, и я чувствую, что ситуацию можно изменить с помощью хороших результатов. На тренировках я чувствую, что игроки очень хотят это сделать, особенно перед завтрашним матчем», — сказал Аморим пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

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