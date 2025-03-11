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    Руни возглавит сборную Англии

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    Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри и легенда английского футбола Уэйн Руни возглавят национальную сборную Англии в ежегодном благотворительном матче Soccer Aid, сообщает BBC.

    Уэйн Руни
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    Уэйн Руни

    Игра намечена на 15 июня и состоится на домашнем стадионе «Манчестер Юнайтед» «Олд Траффорде».

    Руни станет играющим тренером сборной Англии. Помимо него в ней сыграют его бывшие одноклубники по «МЮ» Гари Невилл и Пол Скоулз, экс-голкипер сборной Англии и «Ман Сити» Джо Харт, а также женского футбола Стеф Хоутон и Тони Дагган.

    В составе соперника англичан выступит сборная мира, за которую сыграют защитник Леонардо Бонуччи (Италия), нападающая Надия Надим (Дания).

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    • Благотворительная встреча Soccer Aid ежегодно проводится ЮНИСЕФ с 2016 года. Все вырученные средства направляются на помощь детям в зонах конфликтов, обеспечение доступа к образованию и медицине.

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