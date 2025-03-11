Дзюба опубликовал пост после установления бомбардирского рекорда

Форвард «Акрона», установивший бомбардирский рекорд в российском футболе, поблагодарил партнеров и близких за поддержку.

В матче 20-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0) Дзюба забил 234-й мяч в карьере и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив рекорд Александра Кержакова.

«Хочу сказать спасибо всем моим партнерам, без вас этого рекорда не было бы. Спасибо семье, близким и друзьям, которые всю карьеру рядом и поддерживают в любые моменты, очень ценю и люблю вас. Спасибо всем болельщикам, без вас футбол — ничто. Я счастлив и готов к новым вершинам», — приводятся слова Дзюбы в его телеграм-канале.