Артета не стал выбирать между АПЛ и Лигой чемпионов

Главный тренер лондонскоговысказался о текущем положении дел в лондонской команде.

«Лига чемпионов или АПЛ? Мне очень повезло, потому что мне не нужно выбирать, никто не ставил меня в такое положение. В начале сезона у нас четыре турнира, мы участвуем во всех четырёх и смотрим, что получится.

Расстроюсь ли, если останемся без трофеев? Пока об этом говорить преждевременно, и я думаю, что то, как я описываю неудачу, может слегка отличаться от того, как это делают другие люди.

Лига чемпионов? С тех пор как мы узнали составы групп и играли против одного соперника, конечно, мы присматривались и к остальным. А потом, когда мы узнали возможных противников по 1/4 финала, мы поняли, что мы их всех знаем, потому что они очень сильны. Так что да, в голове начинают возникать мысли "а что, если", но на этом всё. После того как ты это осознал это, ты должен заслужить право оказаться здесь», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, что «Арсенал» сейчас идет на второй строчке в турнирной таблице АПЛ.