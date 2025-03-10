«Балтика» — «Ротор»: счет матча 0:0, обзор

«Балтика» на своем поле сыграла вничью с «Ротором» (0:0) в матче 23-го тура российской Первой лиги.

За весь матч калининградская команда 5 раз ударила в створ и подала 5 угловых. «Ротор» лишь однажды угрожал воротам соперника и совершила 10 штрафных.

Футбол. Россия. Первая лига Балтика — Ротор 0:0 Балтика: Максим Бориско, Кевин Андраде, Натан Гассама, Сергей Варатынов, Андрей Мендель, Илья Петров, Сергей Пряхин, Владислав Саусь, Абу-Саид Эльдарушев, Виталий Лисакович, Амир Мохаммад Ротор: Никита Чагров, Александр Клещенко, Заурбек Плиев, Дмитрий Прищепа, Андрей Семёнов, Алексей Шумских, Евгений Болотов, Сергей Макаров, Михаил Мальцев, Никита Плотников, Максим Турищев

После этого матча «Балтика» занимает 1-е место в таблице Первой лиги с 47-ю очками в активе. «Ротор» — на 7-й позиции (32).