Лукаку назвал свой идеальный вес

Центрфорвард сборной Бельгии и «Наполи»назвал свой идеальный вес и добавил, что сейчас он до него не дотягивает.

«В "Интере" я весил 101 килограмм, здесь, в "Наполи", 99. Но мой идеальный вес — 102. Я никогда не ем по утрам, соблюдаю строгую диету. В Англии меня воспринимали неправильно. Там меня считали ленивым. И я никогда не реагировал на нападки, на критику.

Я говорю очень мало, я просто позволяю вещам происходить. Я тот, кто делает свою работу, а затем идёт домой к своим детям. В Италии мнение обо мне совершенно другое. Здесь меня считают трудягой», — цитирует Лукаку Corriere dello Sport.

Календарь и таблица Серии А

В этом сезоне 31-летний бельгиец провел за неаполитанцев 27 матчей, забил 9 голов и сделал 8 ассистов. На Transfermarkt его цена сейчас равна € 25 млн.

В АПЛ Лукаку играл за «Челси», «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», в Серии А за «Интер» и «Рому».