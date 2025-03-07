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    Лукаку назвал свой идеальный вес

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    Центрфорвард сборной Бельгии и «Наполи» Ромелу Лукаку назвал свой идеальный вес и добавил, что сейчас он до него не дотягивает.

    Ромелу Лукаку
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    Ромелу Лукаку

    «В "Интере" я весил 101 килограмм, здесь, в "Наполи", 99. Но мой идеальный вес — 102. Я никогда не ем по утрам, соблюдаю строгую диету. В Англии меня воспринимали неправильно. Там меня считали ленивым. И я никогда не реагировал на нападки, на критику.

    Я говорю очень мало, я просто позволяю вещам происходить. Я тот, кто делает свою работу, а затем идёт домой к своим детям. В Италии мнение обо мне совершенно другое. Здесь меня считают трудягой», — цитирует Лукаку Corriere dello Sport.

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    В этом сезоне 31-летний бельгиец провел за неаполитанцев 27 матчей, забил 9 голов и сделал 8 ассистов. На Transfermarkt его цена сейчас равна € 25 млн.

    В АПЛ Лукаку играл за «Челси», «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», в Серии А за «Интер» и «Рому».

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