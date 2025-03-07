Газзаев: Дуглас Сантос — сильнейший в России на позиции левого защитника

Знаменитый российскийотреагировал на возможное приглашение левого защитника «Зенита»в сборную России и нахождение его в расширенном списке на мартовский сбор.

«Вызов Дугласа Сантоса в сборную? Он принял российское гражданство и должен определиться, в какую сборную он поедет. Вопрос тяжелый — на него придется ответить самому Дугласу. Не исключено, что сделает выбор в пользу сборной России. Если он стал гражданином России, то, наверное, ему здесь комфортно.

Говорят, что он действительно приедет играть за нашу сборную. В любом случае, на позиции левого защитника игрока сильнее Дугласа у нас нет», — сказал Газзаев Sport24.

Сборная России сыграет товарищескую игру с Замбией в марте.