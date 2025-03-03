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    Сборная России назвала расширенный состав на мартовский сбор

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    Сборная России огласила расширенный состав на мартовский учебно-тренировочный сбор.

    Данил Глебов
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    Данил Глебов

    Заявка национальной команды выглядит следующим образом:

    Вратари: Евгений Ставер («Рубин», Казань), Андрей Лунев («Динамо», Москва), Александр Максименко («Спартак», Москва), Евгений Латышонок («Зенит», Санкт-Петербург), Станислав Агкацев («Краснодар»).

    Защитники: Илья Вахания, Максим Осипенко (оба — «Ростов», Ростов-на-Дону), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба — «Ахмат», Грозный), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив», Москва), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба — ЦСКА, Москва), Валентин Пальцев («Динамо», Махачкала), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Юрий Горшков, Дуглас Сантос (оба — «Зенит», Санкт-Петербург).

    Полузащитники: Данил Глебов («Динамо», Москва), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Наиль Умяров, Данил Пруцев (оба — «Спартак», Москва), Антон Миранчук («Сьон»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба — ЦСКА, Москва), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Илья Самошников, Сергей Пиняев (все — «Локомотив», Москва), Даниил Фомин («Динамо», Москва), Иван Комаров ( «Ростов», Ростов-на-Дону), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Зелимхан Бакаев («Химки»).

    Нападающие: Дмитрий Воробьев («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Кокшаров («Пари НН», Нижний Новгород).

    Прогнозы и ставки на футбол

    25 марта сборная России проведет товарищеский матч против команды Замбии на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

    С конца февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных турниров.

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