«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 1:1, обзор голов

Первая игра 1/8 финала Лиги Европы между испанскимзавершилась вничью со счетом 1:1.

Первый тайм не принес забитых мяч. Гости вышли вперед на 57-й минуте после точного удара Джошуа Зиркзе с передачи Алехандро Гарначо.

Баски смогли отыграться после гола с пенальти своего капитана Микеля Оярсабаля.

Календарь и таблица Лиги Европы

Футбол. Лига Европы. 1/8 финала Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед 1:1 Голы: 0:1 Джошуа Зиркзее (57'), 1:1 Микель Оярсабаль (пенальти) (70') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Ариц Элустондо (Хон Арамбуру, 63'), Наиф Агер, Айэн Муньос, Игор Субельдия, Лука Сучич (Jon Olasagasti, 88'), Беньят Туррьентес (Пабло Марин, 63'), Брайс Мендес, Такэфуса Кубо (Шеральдо Бекер, 81'), Микель Оярсабаль, Андер Барренечеа (Орри Оускарссон, 63') Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Патрик Доргу, Диогу Далот, Лени Йоро (Виктор Линделёф, 88'), Маттейс де Лигт, Нуссайр Мазрауи, Алехандро Гарначо (Кристиан Эриксен, 78'), Бруну Фернандеш, Каземиро, Расмус Хёйлунн, Джошуа Зиркзее (Тоби Колльер, 88') Предупреждения: Игор Субельдия (49'), Бруну Фернандеш (56')

Ответная игра состоится 13 марта в Манчестере.