ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман Дембеле«ПСЖ» — «Ливерпуль» 0:1. Онлайн
    Все новости спорта

    Главный тренер «Лиона» дисквалифицирован на девять месяцев

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Лион Брест
    Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека получил дисквалификацию на 9 меяцев за физическое воздействие на арбитра.

    Паулу Фонсека — главный тренер «Лиона»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Паулу Фонсека — главный тренер «Лиона»

    Напомним, что Фонсека агрессивно высказывал недовольство работой судьи во время матча 24-го тура Лиги 1 против «Бреста» (2:1). По ходу встречи главный тренер был удален.

    «Отстранение до, во время и после матча от доступа к скамейке запасных, раздевалкам официальных лиц и всех официальных функций до 30 ноября 2025 года включительно», — сообщает пресс-служба Лиги 1.

  • ПСЖ выдержал натиск «Лиона» и укрепил лидерство в Лиге 1
  • Парижане сохранили статус непобеждённой команды в текущем сезоне чемпионата Франции
  • 24/02/2025

    • После 24-го тура чемпионата Франции «Лион» занимает 6-е место в таблице с 39-ю очками в активе.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Хозяева создадут задел в первом матче
  • «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Отличится ли «Челси» в Скандинавии?
  • «Копенгаген» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
  • Сможет ли «Рома» переиграть «Атлетик» в первом матче?
  • «Рома» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.26
  • Экспресс дня 6 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.80
  • Прогноз на матч Копенгаген — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Рома — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч АЗ Алкмар — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.45
  • Прогноз на матч Аякс — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Виктория Пльзень — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Флорида — Коламбус
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Филадельфия — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры