Главный тренер «Лиона» дисквалифицирован на девять месяцев

Главный тренерполучил дисквалификацию на 9 меяцев за физическое воздействие на арбитра.

Напомним, что Фонсека агрессивно высказывал недовольство работой судьи во время матча 24-го тура Лиги 1 против «Бреста» (2:1). По ходу встречи главный тренер был удален.

«Отстранение до, во время и после матча от доступа к скамейке запасных, раздевалкам официальных лиц и всех официальных функций до 30 ноября 2025 года включительно», — сообщает пресс-служба Лиги 1.

После 24-го тура чемпионата Франции «Лион» занимает 6-е место в таблице с 39-ю очками в активе.