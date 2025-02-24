ПСЖ выдержал натиск «Лиона» и укрепил лидерство в Лиге 1

Парижане продолжают доминировать в чемпионате Франции. В матче 25-го тура Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» одержал выездную победу над «Лионом» (3:2), сохранив превосходство в лиге и увеличив отрыв от ближайшего преследователя, «Марселя», до 13 очков.

Футбол. Франция. Лига 1 Лион — ПСЖ 2:3 Голы: 0:1 Ашраф Хакими (53'), 0:2 Усман Дембеле (59'), 1:2 Райан Шерки (83'), 1:3 Ашраф Хакими (85'), 2:3 Корентин Толиссо (90 + 2') Лион: Лукас Перри, Саэль Кумбеди (Эйнсли Мэйтленд-Найлс, 80'), Клинтон Мата, Мусса Ньякат, Николас Тальяфико, Таннер Тессманн, Неманья Матич (Александр Ляказетт, 64'), Эрнест Нуама (Тьяго Альмада, 64'), Корентин Толиссо, Малик Мартен Фофана (Жорж Микаутадзе, 80'), Райан Шерки ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Нуну Мендеш, Лукас Бералдо, Маркос Маркиньос, Ашраф Хакими, Усман Дембеле (Гонсалу Рамуш, 74'), Хвича Кварацхелия (Лукас Эрнандес, 68'), Витор Феррейра, Жоау Невеш, Дезире Дуэ (Фабиан Руис, 61'), Брэдли Баркола (Ли Кан Ин, 74') Предупреждения: Ашраф Хакими (36'), Тьяго Альмада (85')

Вязкий старт: осторожная игра в первом тайме

Матч на «Групама Стадиум» начался в неспешном темпе. Оба коллектива столкнулись с проблемами в созидании, чему способствовало и качество газона — неряшливые тёмно-зелёные заплатки было отлично видно в картинке трансляции.

Однако главным фактором, повлиявшим на игру хозяев, стало нестандартное решение Паулу Фонсеки использовать Раяна Шерки в роли «ложной девятки». 21-летний атакующий полузащитник чаще смещался в глубину, из-за чего у «Лиона» практически отсутствовала угроза в штрафной площади.

«Лион» — ПСЖ leprogres.fr

ПСЖ взял мяч под контроль (65% владения), но особой остроты не создавал. Первый опасный момент возник только на 13-й минуте, когда Усман Дембеле обыграл голкипера «Лиона» Лукаса Перри, однако Саэль Кумбеди вынес мяч с линии ворот.

К концу тайма активность гостей возросла. Хвича Кварацхелия несколько раз на скорости прорывался по левому флангу, но его удары либо шли мимо, либо становились добычей Перри. В итоге команды ушли на перерыв без голов.

Рывок Парижа и камбэк «Лиона»

Во втором тайме сценарий изменился. Уже на 53-й минуте гости открыли счёт: Брадли Баркола, игравший против бывшего клуба, прострелил с левого фланга, а Ашраф Хакими точным ударом отправил мяч в сетку.

«Лион» — ПСЖ leprogres.fr

Через шесть минут преимущество ПСЖ удвоилось. Дембеле устроил классический слалом по правому флангу, убрал под левую — и закинул мяч в дальний угол. Отметим, Усман забил свой 16-й гол в 2025 году!

«Лион» выглядел растерянным, но не сдавался. Хозяева активизировались после выхода Жоржа Микаутадзе. Именно он на 83-й минуте прорвался по флангу и прострелил в центр штрафной, где Шерки сократил отставание.

«Лион» — ПСЖ leprogres.fr

Казалось, что у «Лиона» появились шансы на камбэк, но уже через две минуты ПСЖ восстановил комфортное преимущество. Ли Кан Ин нашёл передачей Хакими, и марокканец, избежав офсайда, вторым касанием хладнокровно пробил мимо Перри — 3:1.

Но даже при этом хозяева не сдавались. В компенсированное время (90+2) Корантен Толиссо замкнул навес Мэйтленд-Найлса, забив головой и вернув интригу.

«Лион» — ПСЖ leprogres.fr

А на 90+7 минуте «Лион» был в миллиметре от ничьи, когда Александр Ляказетт пробил из пределов штрафной, но Джанлуиджи Доннарумма совершил потрясающий сейв и забетонировал победу ПСЖ.

Париж идёт к титулу

Эта победа позволила ПСЖ сохранить статус непобеждённой команды в Лиге 1 и фактически решить исход чемпионской гонки. Теперь команда Луиса Энрике опережает «Марсель» на 13 очков и готовится к выезду в Брест на матч Кубка Франции.

Календарь и таблица Лиги 1

А «Лион», несмотря на достойный бой в концовке, снова остаётся без очков против грандов. Фонсека продолжает искать баланс в атаке, но без ярко выраженного центрфорварда его команде пока не хватает стабильности.