ПСЖ выдержал натиск «Лиона» и укрепил лидерство в Лиге 1

Вязкий старт: осторожная игра в первом тайме
Матч на «Групама Стадиум» начался в неспешном темпе. Оба коллектива столкнулись с проблемами в созидании, чему способствовало и качество газона — неряшливые тёмно-зелёные заплатки было отлично видно в картинке трансляции.
Однако главным фактором, повлиявшим на игру хозяев, стало нестандартное решение Паулу Фонсеки использовать Раяна Шерки в роли «ложной девятки». 21-летний атакующий полузащитник чаще смещался в глубину, из-за чего у «Лиона» практически отсутствовала угроза в штрафной площади.
ПСЖ взял мяч под контроль (65% владения), но особой остроты не создавал. Первый опасный момент возник только на 13-й минуте, когда Усман Дембеле обыграл голкипера «Лиона» Лукаса Перри, однако Саэль Кумбеди вынес мяч с линии ворот.
К концу тайма активность гостей возросла. Хвича Кварацхелия несколько раз на скорости прорывался по левому флангу, но его удары либо шли мимо, либо становились добычей Перри. В итоге команды ушли на перерыв без голов.
Рывок Парижа и камбэк «Лиона»
Во втором тайме сценарий изменился. Уже на 53-й минуте гости открыли счёт: Брадли Баркола, игравший против бывшего клуба, прострелил с левого фланга, а Ашраф Хакими точным ударом отправил мяч в сетку.
Через шесть минут преимущество ПСЖ удвоилось. Дембеле устроил классический слалом по правому флангу, убрал под левую — и закинул мяч в дальний угол. Отметим, Усман забил свой 16-й гол в 2025 году!
«Лион» выглядел растерянным, но не сдавался. Хозяева активизировались после выхода Жоржа Микаутадзе. Именно он на 83-й минуте прорвался по флангу и прострелил в центр штрафной, где Шерки сократил отставание.
Казалось, что у «Лиона» появились шансы на камбэк, но уже через две минуты ПСЖ восстановил комфортное преимущество. Ли Кан Ин нашёл передачей Хакими, и марокканец, избежав офсайда, вторым касанием хладнокровно пробил мимо Перри — 3:1.
Но даже при этом хозяева не сдавались. В компенсированное время (90+2) Корантен Толиссо замкнул навес Мэйтленд-Найлса, забив головой и вернув интригу.
А на 90+7 минуте «Лион» был в миллиметре от ничьи, когда Александр Ляказетт пробил из пределов штрафной, но Джанлуиджи Доннарумма совершил потрясающий сейв и забетонировал победу ПСЖ.
Париж идёт к титулу
Эта победа позволила ПСЖ сохранить статус непобеждённой команды в Лиге 1 и фактически решить исход чемпионской гонки. Теперь команда Луиса Энрике опережает «Марсель» на 13 очков и готовится к выезду в Брест на матч Кубка Франции.
А «Лион», несмотря на достойный бой в концовке, снова остаётся без очков против грандов. Фонсека продолжает искать баланс в атаке, но без ярко выраженного центрфорварда его команде пока не хватает стабильности.