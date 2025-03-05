Галактионов прокомментировал дебют Годяева в основном составе

Главный тренер «Локомотива»поделился впечатлениями об игре 20-летнего полузащитника, который дебютировал за основной состав железнодорожников.

«Если у нас игрок появляется в стартовом составе — значит, это оправдано. Никаких авансов, никаких скидок на возраст. Должен выходить и показывать класс. Дебют добротный, нормальный. С учетом погодных условий, качества поля...

Годяев — подвижный, мобильный футболист, который начал игру. А дальше вышел более опытный Карпукас. Есть стратегия на матч, она была такая», — сказал Галактионов «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

Первую часть сезона Годяев провел в чемпионате Белоруссии на правах аренды в «Арсенале» из Дзержинска. В игре 19-го тура РПЛ против «Динамо» Мх (1:1) хавбек вышел в старте.