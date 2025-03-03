«Ротор» — «Урал»: счет матча 0:0, обзор

Команды из Волгограда и Екатеринбурга так и не смогли поразить ворота соперника — 0:0.
Футбол. Россия. Первая лига
Ротор — Урал 0:0
Ротор: Никита Чагров, Александр Клещенко, Заурбек Плиев, Дмитрий Прищепа, Андрей Семёнов, Евгений Болотов, Сергей Макаров, Михаил Мальцев, Никита Плотников, Илья Сафронов, Максим Турищев Урал: Александр Селихов, Мингиян Бевеев, Егор Филипенко, Итало, Тимофей Маргасов, Тимур Аюпов, Илья Ишков, Даниэль Мишкич, Даниил Кузнецов, Евгений Марков, Sekulic M. Предупреждения: Михаил Мальцев (13'), Илья Сафронов (41')
В активе «Урала» теперь 38 очков и четвертое место. У «Ротора» стал 31 балл и седьмая строчка.