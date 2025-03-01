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    Гончаренко: У нас не будет какой‑то идеальной игры, где мы будем доминировать все 90 минут

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    Наставник «Пари НН» Виктор Гончаренко подвел итог матча против «Акрона» (2:1).

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «По той страсти, которая была у команды, нет вопросов. Мы сегодня заслужили победу. Всегда с опаской начинаем играть и ниже прижиматься, когда начинаем вести в счете. Новички себя хорошо проявили, и вся команда в целом. Так мы больше привлекаем болельщиков. Надеюсь, их будет больше на следующей игре.

    В первом тайме было достаточно потерь в простых ситуациях, во втором стали лучше контролировать игру. Мы не можем идеально провести игру, ведь есть соперник. Разница между победой и поражением небольшая. Важно, что Грулев и Кокшаров добавили нам физической мощности, которой осенью не хватало.

    У нас не будет какой‑то идеальной игры, где мы будем доминировать все 90 минут. Наша задача была выйти в атаку в конце игры, иногда получалось. Медведев много мячей на выходе снял — это сразу снимает напряжение», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Пари НН» набрал 19 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице.

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