Стал известен календарь матчей 22-го и 23-го туров РПЛ

22-й тур (указано московское время)
28 марта (пятница)
18:30. «Крылья Советов» — «Локомотив»
29 марта (суббота)
14:00. «Динамо» — «Оренбург»
16:30. «Химки» — «Пари НН»
19:30. ЦСКА — «Динамо» (Махачкала)
30 марта (воскресенье)
14:00. «Краснодар» — «Факел»
16:30. «Ахмат» — «Спартак»
19:30. «Зенит» — «Рубин»
31 марта (понедельник)
18:30. «Акрон» — «Ростов»
23-й тур (указано московское время)
4 апреля (пятница)
19:00. «Пари НН» — «Оренбург»
5 апреля (суббота)
13:00. «Крылья Советов» — «Рубин»
15:15. «Факел» — «Ахмат»
17:30. «Локомотив» — «Зенит»
19:45. «Краснодар» — «Акрон»
6 апреля (воскресенье)
14:00. «Динамо» (Махачкала) — «Химки»
16:30. «Ростов» — «Спартак»
19:30. ЦСКА — «Динамо».
Первый тур (20-й) после возобновления турнира пройдет с 28 февраля по 2 марта.